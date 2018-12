Kard. Nycz: Jesteśmy stróżami życia, które zawsze jest darem od Boga

W kazaniu kardynał Nycz mówił o wyjątkowym obowiązku, jakim jest dbanie przez rodziców o życie dzieci, także dzieci nienarodzonych. – Dziecko rodzi się za sprawą Boga, który powołuje je do życia, daje dusze, ale też za sprawą rodziców. W każdym narodzonym dziecku, Bóg powierza rodzicom ten wielki dar życia – podkreśli duchowny.

Metropolita warszawski tłumaczył dalej, że to właśnie rodzice są stróżami życia, od momentu poczęcia dziecka. – Dlatego Kościół zawsze będzie o tym przypominał i przypomina wszystkim, przede wszystkim samym rodzicom, ale też wszystkim, którzy troszczą się o dzieci poczęte, dzieci nienarodzone. Bo jesteśmy stróżami życia, które zawsze jest darem od Boga – dodał duchowny.

– Kościół to będzie przypominał, kiedy się to podoba i kiedy się to nie podoba wielu ludziom, bo to jest Ewangelia życia, która została nam przekazana przez Jezusa – podkreślił.

Metropolita warszawski zwrócił jednocześnie uwagę, że jako ludzie wierzący powinniśmy pamiętać, że dziecko nie jest własnością rodziców, ale jest im powierzone. – Powierzone do wychowania, aby się rozwijało, aby rodzina stworzyła ciepłe warunki przez dobre wychowanie i mądrze stawiane wymagania – dodał.