Do Rzeczy” nr 1: 2019 – decydujące starcie. Kto będzie rządził Polską? Kto będzie wodził rej w Unii Europejskiej?

– Najbliższych 12 miesięcy przyniesie zwolennikom PiS wiele stresów i bólu, a zwolennikom PO – wiele rozczarowań – zapowiada Rafał A. Ziemkiewicz w tekście „Rok kontrolowanego chaosu”.

– Koniec z hasłem „Więcej Europy” – postuluje prof. Ryszard Legutko, europoseł PiS, w rozmowie z Łukaszem Warzechą.

Na łamach „Do Rzeczy” również:

– Nadchodzące wybory do Parlamentu Europejskiego mogą mocno zmienić układ sił wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Zyska frakcja partyjnych „gołębi” bliska Mateuszowi Morawieckiemu, „jastrzębie” polecą do Brukseli, a po ewentualnie wygranych przez PiS wyborach Zbigniew Ziobro będzie mieć problem, by „odnowić” ministerialny mandat – prognozuje Wojciech Wybranowski w artykule „Jastrzębie i gołębie”.

– Gdyby Kolumb został artystą, malowałby jak Tintoretto. Włosi świętują 500. rocznicę urodzin artysty, który odkrył dla sztuki nowe terytoria – pisze Wiesław Chełminiak w tekście „Niebo spadło na ziemię”.

– W Moskwie, Berlinie, Warszawie czy na wileńskim Antokolu? Gdzie znajduje się mózg Józefa Piłsudskiego? – zastanawiają się Agnieszka Rybak i Anna Smółka w artykule „Gdzie jest mózg Marszałka”.

– Rządzący arcykatolickimi Filipinami Rodrigo Duterte rozpoczął szaleńczą kampanię wymierzoną w Kościół i Boga. Czy to początek końca tego polityka? – docieka Piotr Włoczyk w tekście „Prezydent na wojnie z Bogiem”.

– Showmax wycofuje się z Polski i zostawia klientów, którzy mogą przesądzić o dominacji na naszym rynku VOD. Jest o co się bić – to perspektywiczna branża i ogromne pieniądze – pisze Radosław Wojtas w artykule „Bilet – szybkie łącze”.

– Robert Kubica trafił do zespołu o bogatej historii, zespołu, który napędza pasja. Podobnie jak Polaka – zauważa Łukasz Majchrzyk w tekście „Z miłości do prędkości”.

– Już w 2019 roku miłośnicy wodnych zabaw zyskają nową atrakcję. W pobliżu Żyrardowa ma zostać otwarty ogromny aquapark Suntago Wodny Świat – największy zadaszony wodny park rozrywki w Europie – piszeJacek Przybylski w artykule „Wodne królestwa”.

Na łamach nowego „Do Rzeczy” również Friedman, Chodakiewicz, Bartosiak i Gociek o Polsce za sto lat.

Nowy numer „Do Rzeczy” w sprzedaży od czwartku, 27 grudnia 2018.