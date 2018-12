Policja: W tym roku w Boże Narodzenie było mniej wypadków i ofiar

Wczoraj Instytut Meteorologii i Gospodarki wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dot. oblodzenia dla części województwa dolnośląskiego i dot. marznących opadów dla części województwa podlaskiego.

W związku z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem policja apeluje o ostrożną jazdę, szczególnie dzisiaj, kiedy wiele osób bedzie wracać ze światecznych spotkań z rodziną do domów.

Drugi dzień świat – Kościół wspomina św. Szczepana

Dzisiaj drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Podobnie jak 25 grudnia, 26 grudnia to w Polsce dzień wolny od pracy. Kościół katolicki wspomina dzisiaj pierwszego męczennika – św. Szczepana. Diakon został skazany przez społeczność żydowską za bluźnierstwo i ukamienowany.

Św. Szczepan był jednym z siedmiu wybranych przez apostołów diakonem, którzy pomagali uczniom Chrystusa w głoszeniu Słowa Bożego i prowadzeniu pracy charytatywnej. Młody diakon swoja pracę skupiał na pomocy ubogim i wdowom, ale także mówił kazania i to właśnie głoszone przez niego Słowo Boże doprowadziło do skazania go na ukamienowanie.