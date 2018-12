Rok kontrolowanego chaosu

Jarosław Kaczyński rządzi nie tylko obozem władzy. Także opozycją, w każdym razie jej dominującą częścią – tą, która sama siebie określiła mianem „opozycji totalnej”. Już sam ten fakt był dowodem na to, że Grzegorz Schetyna jest Kaczyńskim zafascynowany i pilnie go naśladuje. Na ile oczywiście potrafi, bo nie do końca może istotę fenomenu „niezatapialności Kaczyńskiego” zrozumieć.

