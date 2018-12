Jastrzębie i gołębie

Wojciech Wybranowski || Nadchodzące wybory do Parlamentu Europejskiego mogą mocno zmienić układ sił wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Zyska frakcja partyjnych „gołębi” bliska Mateuszowi Morawieckiemu, „jastrzębie” polecą do Brukseli, a po ewentualnie wygranych przez PiS wyborach Zbigniew Ziobro będzie mieć problem, by „odnowić” ministerialny mandat.

Kilka dni przed wyborami samorządowymi, gorący dla PiS okres po opublikowaniu przez portal Onet.pl tzw. taśm Morawieckiego. W Prawie i Sprawiedliwości robi się nerwowo, część polityków się obawia, że publikacje łączące obecnego premiera z ekipą byłego premiera Donalda Tuska i stawiające go w niekorzystnym świetle opisy nagrań rozmów zarejestrowanych w jednej z warszawskich restauracji wpłyną niekorzystnie na wynik wyborczy partii. Uaktywnia się długo nieobecny w mediach prezes Jarosław Kaczyński. W kilku wywiadach mówi o tym, że Morawiecki ma poparcie jego i jego partii.

