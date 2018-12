Makabryczne odkrycie. Drugie zwłoki w Piasecznie w ciągu dwóch dni

Z ustaleń portalu wynika, że ok. godz. 12 w pobliżu ulicy Świętojańskiej, na wysokości stadionu miejskiego w Piasecznie, płynący rzeką Jeziorką kajakarz zaważył zwłoki. Ciało prawdopodobnie znajdowało się w wodzie od kilku dni.

Szczegóły zdarzenia wyjaśni prokuratura. Wiadomo już, że tożsamość mężczyzny została ustalona i że jest to 58-letni mieszkaniec Piaseczna, który był osobą zaginioną od listopada.

To już drugie tak makabryczne odkrycie w Piasecznie w ciągu ostatnich dwóch dni. We wtorek spacerowicze odkryli zwłoki 45-latki. Ciało znajdowało się w zaroślach, w pobliżu osiedla domków jednorodzinnych. Kobieta miała wyjść z domu w Wigilię późnym popołudniem. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną jej śmierci.