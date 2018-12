Kamil Stoch mistrzem Polski w skokach narciarskich

Kamil Stoch zdeklasował dziś swoich rywali, uzyskując za skoki 140 i 134,5 m łączną notę 331 punktów. Kolejny w klasyfikacji był Dawid Kubacki, który otrzymał 299,4 punkty. Ostatnie miejsce na podium wywalczył Stefan Hula z wynikiem 284,8 pkt. Na kolejnych pozycjach uplasowali się: Maciej Kot, Jakub Wolny oraz Piotr Żyła.

Nowy mistrz Polski nie krył radości z dzisiejszego sukcesu. Podkreślił, że były to super zawody, a i on czuł się świetnie. – Skakałem na pełnym luzie i doskonale się bawiłem, a do tego na trybunach była imponująca liczba kibiców, co zawsze bardzo mnie cieszy – mówił.

Poprzedni tytuł mistrza Polski Kamil Stoch wywalczył w 2015 roku. Zawody odbywały się wtedy także w Zakopanem.