Impulsem do wybuchu Powstania Wielkopolskiego był przyjazd do Poznania – 26 grudnia 1918 roku wybitnego kompozytora Ignacego Paderewskiego. – Polska po wielu latach niewoli odbudowuje się. Niech żyje polska zgoda i jedność, a ojczyzna nasza wolna, zjednoczona, z naszym polskim wybrzeżem, żyć będzie po wsze czasy! – mówił maestro z balkonu hotelu „Bazar” przemawiając do tłumu zebranych poznaniaków.

Dzień później, 27 grudnia w centrum Poznania przeszły wielotysięczne pochody patriotyczne. W odpowiedzi Niemcy zorganizowali kontrdemonstracje, w trakcie której ściągali polskie flagi, zniszczyli też budynek Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej. Kilka minut po godzinie 17-tej na ulicach Poznania padły pierwsze strzały i doszło do walk. 6 stycznia 1919 roku Poznań był już wolny.

Pierwszym dowódcą Powstania został generał Stanisław Taczak, którego 8 stycznia w roli naczelnego wodza powstania zastąpił go gen. Józef Dowbor-Muśnicki.

W ciągu kilku dni od wybuchu Powstania w Poznaniu, walki narodowo-wyzwoleńcze rozpoczęły się także w wielu innych miastach i miasteczkach Wielkopolski. Szczególnie ciężkie boje powstańcy toczyli m.in. w bitwie o Rawicz, Żnin, o Kopanicę i Nowe Kramsko czy wreszcie podczas bitwy o Szubin, w trakcie której Niemcy dopuścili się wyjątkowych okrucieństw na rannych i wziętych do niewoli Polakach.

16 lutego 1919 roku w Trewirze został przedłużony rozejm między państwami Ententy a Niemcami, który zakładał przerwanie walk na terenie Wielkopolski. W praktyce starcia trwały nadal, a zakończyło je dopiero podpisanie traktatu wersalskiego.

Powstanie Wielkopolskie miało szczególne znacznie. Do Rzeczypospolitej wróciły rdzenie polskie ziemie z wysoko rozwiniętą gospodarką i nowoczesnym przemysłem, a siły zbrojne II RP zostały zasilone ponad 70 tys. dobrze wyszkolonej Armii Wielkopolskiej. Powstańcy Wielkopolscy po zakończeniu walk wzięli też udział w obronie Lwowa, walczyli również w wojnie polsko-bolszewickiej.

