Premier w Poznaniu: 100 lat temu powstańcy wielkopolscy wywalczyli dla nas Polskę

– Tak wiele zawdzięczamy powstańcom wielkopolskim. Wymiar ich walki pokazuje jak bardzo przeszłość jest powiązana z przyszłością. Musimy łączyć ze sobą te dwa wielkie wymiary. (...) Powstańcy wielkopolscy walczyli o całą Polskę. To wielkie dziedzictwo. Ziarno niepodległości, walki o wolność, wtedy rzucone w ziemię dało plon. Dlatego składam hołd wszystkim powstańcom i spadkobiercom tej idei – podkreślał premier.

– Dziękujemy powstańcom wielkopolskim za to, że 100 lat temu wywalczyli dla nas Polskę – zaznaczał.

Dokładnie 100 lat temu – 27 grudnia 1918 roku – Wielkopolanie chwycili za broń, by po kilku miesiącach krwawych walk doprowadzić do włączenia kolebki Państwa Polskiego w skład odradzającej się właśnie Rzeczypospolitej. Powstanie Wielkopolskie miało szczególne znacznie. Do Rzeczypospolitej wróciły rdzenie polskie ziemie z wysoko rozwiniętą gospodarką i nowoczesnym przemysłem, a siły zbrojne II RP zostały zasilone ponad 70 tys. dobrze wyszkolonej Armii Wielkopolskiej. Powstańcy Wielkopolscy po zakończeniu walk wzięli też udział w obronie Lwowa, walczyli również w wojnie polsko-bolszewickiej.