Nowe leki od stycznia 2019 dostępne dla pacjentów

Wiceminister Marcin Czech wraz z konsultantami krajowymi, ekspertami i przedstawicielami pacjentów przedstawili listę leków refundowanych od stycznia 2019 r. Znalazły się na niej nowe leki, na które długo czekali chorzy.

Lek na SMA - w Polsce z dostępem największym w Europie

Największym sukcesem na nowej liście leków refundowanych jest pojawienie możliwości leczenia SMA - rdzeniowego zaniku mięśni. To rzadka choroba genetyczna, która nieleczona prowadzi do postępującego zaniku mięśni. - Od 1 stycznia 2019 roku wszystkie potrzebujące dzieci i dorośli, cała populacja osób, dla których ta choroba jest wyrokiem, otrzymają w Polsce leczenie - podkreślił wiceminister zdrowia Marcin Czech.

Na SMA w Polsce choruje ok. 600-700 osób. Rocznie rodzi się ok. 40 dzieci z tą chorobą. Jeśli objawy pojawią się już w pierwszym roku życia (SMA typ 1), dzieci nigdy nie będą w stanie samodzielnie usiąść. Stopniowo słabną wszystkie ich mięśnie, już pod koniec pierwszego roku życia lub na początku drugiego oddech dziecka musi wspierać respirator.

–Decyzja o refundacji leku jest przełomowa, gdyż jest to przełomowy lek. To obecnie jedyny lek, który potrafi zmienić los tych chorych – mówiła prof. Anna Kostera-Pruszczyk, neurolog. Z refundacji leku bardzo cieszą się rodzice chorych dzieci. – Dziękuję za to, że ten lek pierwszy i jedyny na świecie lek jest w Polsce refundowany, w dodatku dla wszystkich chorych, niezależnie od wieku chorego oraz od stopnia zaawansowania choroby. W Polsce było rocznie 30-40 zgonów dzieci z powodu SMA, to od dziś przechodzi do historii – mówił Kacper Ruciński, prezes Fundacji SMA.

Lek na rdzeniowy zanik mięśni jest obecnie refundowany w 22 krajach Europy, ale w niektórych tylko dla części pacjentów, w innych - wyłącznie na podstawie indywidualnych decyzji refundacyjnych. Tylko w Polsce będzie on dostępny dla wszystkich pacjentów z SMA, niezależnie od podtypu choroby i wieku chorego.

Nowe leki onkologiczne

Od stycznia 2019 w refundacji znajdą się dwa nowe leki dla chorych na zaawansowanego raka płuca.

–Te zmiany dobrze wpisują się w kierunek, w jakim zmierza współczesna onkologia, który polega na personalizacji i indywidualizacji leczenia. Gdy obecnie patrzę na możliwości terapii zaawansowanego raka płuca w Polsce, to mogę powiedzieć, że na dziś mamy wszystko, co najważniejsze, choć to nie znaczy, że za kilka miesięcy ta lista nie będzie wymagała rozszerzenia, gdyż wciąż pojawiają się nowe opcje terapeutyczne – podkreślił prof. Maciej Krzakowski, krajowy konsultant w dziedzinie onkologii.

Również chorzy na przewlekłą białaczkę limfocytową od stycznia zyskają nową opcję leczenia w ramach nowego programu terapeutycznego. - Będziemy mogli objąć refundacją tych chorych po niepowodzeniu leczenia, u których stwierdzono delecję chromosomu 17 p lub mutację genu TP 53. Dzięki zastosowaniu tego leku możliwe jest przeżycie powyżej roku u prawie 90 proc. osób. Był to lek, na który bardzo czekali chorzy, bardzo cieszymy się z tej refundacji - podkreśliła prof. Ewa Lech-Marańda, krajowy konsultant w dziedzinie hematologii. Zaznaczyła jednak, że jest grupa pacjentów, którzy nie mają delecji 17 p i mutacji TP 53, a mimo to lek mógłby okazać się u nich skuteczny. Dlatego ważne byłoby w przyszłości objęcie refundacją również tej grupy chorych.