Minge gorzko o show biznesie. "Dobra na pewno tu nie można szukać"

Ewa Minge podzieliła się swoją oceną show biznesu. Zapytana, czy to świat dla dzieci i młodzieży, projektantka mody odpowiedziała, że nie jest to miejsce, w którym należy szukać dobra. – Dzisiaj musimy mówić o nowych czasach. W tych czasach trudno jest obronić, ochronić dzieci. Na przełomie tych czasów żyła np. Britney Spears, gdzie na początku jej rodzina mogła wiele rzeczy zrobić, a potem Britney nie została uchroniona i zapłaciła za to swoim życiem – tłumaczyła.

Minge przyznała, że jej syn chciał wejść do świata show biznesu. Projektantka dodała, że postanowiła chronić swoje dziecko. – Dzisiaj młodzież, dzieci żyją umoczone po pachy w okropnym, ohydnym świecie pełnym hejtu (...) Świat jest dobry, ale trzeba wiedzieć, gdzie tego dobra szukać. Myślę, że na pewno nie można go szukać w show-biznesie – stwierdziła.