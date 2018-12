Córka posła PiS dostała pracę w Enerdze. "To nie jest nepotyzm"

Marta Cymańska w listopadzie została wybrana na radną sejmiku pomorskiego. Teraz okazuje się, że 29-latka od listopada pracuje również w Enerdze. Cymańska jest głównym specjalistą ds. relacji z klientem w Energa Obrót Gdańsk. Wcześniej pracowała w firmie Transcom na stanowisku "team leader". 29-latka ma skończone dwa kierunki studiów - filologię angielską i stosunki międzynarodowe.

– W poprzedniej firmie moja córka miała podobne zarobki i była team leaderem, więc nie jest to tego typu historia jak te, o których się mówi i pisze. Praca w Enerdze nie była dla niej żadnym awansem, ani prestiżowym, ani finansowym. Natomiast jak się mnie pytała, to uważałem, że Energa jest lepszym miejscem pracy, ponieważ takie firmy jak Transcom korzystają z polskiej tańszej siły roboczej (...) Gdybym ja zabiegał o posadę dla niej, to ona byłaby gdzie indziej i na innym miejscu. Nie robię nic, czego musiałbym się wstydzić – zapewnia poseł PiS Tadeusz Cymański.