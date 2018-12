Rzecznik Praw Obywatelskich u Warzechy: To kluczowy moment, prawa obywatelskie są zagrożone

Rzecznik Praw Obywatelskich był gościem Łukasza Warzechy w jego internetowym podcaście. Publicysta "Do Rzeczy" pytał dr Bodnara o różne zarzuty, jakie pojawiały się pod jego adresem. RPO odniósł się się m.in. do zarzutów o jednostronność na organizowanych przez niego konferencjach. – Myślę, że wszystko zależy od poszczególnych paneli. Jeśli weźmiemy np. panel poświęcony osobom LGBT. To dla mnie bardzo ważny temat. Moim zdaniem prawa osób LGBT powinny być wzmacniane, ale zapraszanie Ordo Iuris mija się z celem, bo ono chciało mnie odwołać za to, że zajmuje się takim tematem. Jaki cel miałby być, że oni by występowali na jednym panelu? Żeby się pokłócić? – argumentował RPO.

Sędziowie w koszulkach z napisem "Konstytucja"

Dr Bodnar ocenił też, że obecny konflikt polityczny dotyczy tego, co jest działaniem politycznym a także, na czym ma polegać apolityczność. RPO został zapytany m.in. o sędziów zakładających koszulki z napisem "Konstytucja". – Tutaj nie chodzi o napis, ale o to konkretne logo, które pojawiało się w konkretnym kontekście. Odbieram to jako otwarte wsparcie dla jednej ze stron konfliktu politycznego – pytał Warzecha. – Opowiadanie się po stronie jakiejkolwiek partii politycznej jest działaniem niedozwolonym. Natomiast dla mnie i dla wielu sędziów noszenie emblematu z napisem "Konstytucja", to opowiedzenie się za znaczeniem konstytucji i praworządności – odpowiedział dr Bodnar.

RPO został też zapytany, czy obywatelskie wolności są naprawdę zagrożone w Polsce i jest to kluczowy moment. – Tak. Uważam, że to bardzo poważny moment i mogę to przedstawić na kilku przykładach. Bardzo ważne jest myśleć o tych kwestiach w kategoriach zbiorowego skutku, który się dzieje w wyniku oddziaływania państwa oraz oddziaływania ze strony współobywateli. Jeżeli policja, prokuratory oraz niektóre organy sądu są podporządkowane politykom, to oznacza to ograniczenie się mechanizmów równoważenia się władz, czego konsekwencją może być ograniczenie praw i wolności – powiedział Bodnar.