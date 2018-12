Jeszcze nie wygrał, a już obiecuje. Schetyna rozdaje stanowiska w rządzie

Jak informuje Joanna Miziołek na łamach najnowszego numeru tygodnika "Wprost" kilka osób miało już otrzymać od lidera Platformy Obywatelskiej obietnice objęcia funkcji w rządzie. Cytowany przez dziennikarkę jeden z brukselskich polityków przywołuje rozmowę z byłym ministrem kultury i dziedzictwa narodowego w rządzie PO-PSL. – Zadzwoniłem do Bogdana Zdrojewskiego i pytam go czy będzie startował do Parlamentu Europejskiego. A on, że nie, bo Schetyna obiecał mu, że zostanie ministrem – mówi polityk.

Z ustaleń tygodnika wynika, że Zdrojewski nie jest jedynym politykiem, któremu obiecano stanowisko w przyszłym rządzie tworzonym przez Platformę Obywatelską, Kolejnym ma być poseł Krzysztof Brejza. Ten polityk, który uznanie Grzegorza Schetyny miał zdobyć podczas przesłuchania Donalda Tuska przez komisję śledczą ds. afery Amber Gold, ma zostać ministrem sprawiedliwości.

Tu jednak rodzi się pewien problem, ponieważ funkcję tę miał objąć adwokat polityków PO Roman Giertych. Tylko, że obietnicy tej nie złożył byłemu liderowi LPR Grzegorz Schetyna a Donald Tusk. – Grzegorz za Giertychem nie przepada – wskazuje informator "Wprostu".