Ustawa o cenie prądu zmieniona w ostatniej chwili. "To są jaja"

Posiedzenie Sejmu rozpocznie się o godz. 11:00. W porządku obrad jest tylko jeden punkt – rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który zakłada ustabilizowanie cen energii elektrycznej w 2019 r., poprzez obniżenie podatków i opłat dotychczas funkcjonujących w rachunku za prąd.

Jak informuj RMF FM, przed rozpoczęciem posiedzenia Sejmu premier Mateusz Morawiecki złożył do projektu autopoprawkę, w której zapisano m.in. rekompensaty dla firm obrotu i przeznaczenie na ten cel 4 mld złotych.

Zgodnie z autopoprawką spółki energetyczne będą musiały na nowo złożyć do Urzędu Regulacji Energetyki wnioski o podwyżki cen prądu. Natomiast jeśli zawarły już jakieś umowy z firmami lub samorządami na dostawy droższego prądu niż w tym roku, to do 1 kwietnia muszą je anulować i renegocjować – podkreśla radio.

RMF FM zwraca uwagę, że to radykalna zmiana w stosunku do tego, co Morawiecki zapowiadał wcześniej.

"To są jaja nad jajami! Za dwie godziny Sejm ma zająć się ustawą prądową, ale już INNĄ!!!! Rząd przysłał autopoprawkę, która wywraca system ustalania cen, tworzy nowy fundusz wyrównywania, zmienia już zawarte umowy itd. Hej, posłowie czytaliście?? Bo zaraz głosujecie!!" – napisał na Twitterze dziennikarz RMF FM Mariusz Piekarski.

Posłowie mają głosować nad ustawą o cenach energii ok. godz. 14:00. Następnie zajmie się nią Senat, a na końcu – prezydent. Andrzej Duda już kilka dni temu zapowiadał, że ustawę podpisze.