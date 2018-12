Kard. Nycz o bp. Pieronku: Był to naprawdę człowiek Kościoła. On go kochał

Kard. Nycz wspominał bp Tadeusza Pieronka, zaznaczając, że znał go 51 lat. – Najpierw był moim profesorem, a potem przyjacielem. (...) Był otwarty na ludzi i wyrozumiały dla innych postaw – mówił, przybliżając życiorys zmarłego.

– Był to naprawdę człowiek Kościoła. On go kochał. Była w nim prawdziwa troska o Kościół w znaczeniu tej świętej instytucji, lecz słabej i grzesznej jednocześnie. (...) W herbie biskupim miał słowa "in veritate", czyli "w prawdzie". I on rzeczywiście zawsze mówił prawdę. (...) Mówił to, czego inni nie mieli odwagi mówić, co było niepopularne – dodawał kardynał.

Wczoraj, w wieku 84 lat, zmarł w swoim domu w Krakowie bp Tadeusz Pieronek. O jego śmierci poinformowała Konferencja Episkopatu Polski na Twitterze.

25 marca 1992 roku, wraz z reorganizacją podziału administracyjnego Kościoła w Polsce, Jan Paweł II mianował Tadeusza Pieronka biskupem pomocniczym nowo utworzonej diecezji sosnowieckiej. Tadeusz Pieronek święcenia biskupie otrzymał 26 kwietnia 1992 roku w Bazylice św. Piotra w Rzymie. Udzielił mu ich Jan Paweł II. W latach 1993-1998 bp Pieronek był sekretarzem generalnym Konferencji Episkopatu Polski, zaś w latach 1998-2004 był rektorem Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.

Postanowieniem prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego z 17 kwietnia 2014 roku został odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.