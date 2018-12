W przyszłym roku będą zmiany w "500 Plus". Rafalska: To nieuniknione

W rozmowie z Polską Agencją Prasową minister Rafalska odnosząc się do zmian w sztandarowym programie Prawa i Sprawiedliwości podkreśliła, że konieczne będzie podniesienie kryterium dochodowego. – To się wydaje nieuniknione w 2019 r. – oceniła.

Elżbieta Rafalska poinformowała, że kierowany przez nią resort zastanawia się już nad kwotą, jednak program ten jest rządowy, nie ministerialny, więc kwestia ta wymaga uzgodnienia. – To kryterium musi być takie, żeby 500 plus było dostępne nawet wtedy, kiedy minimalne wynagrodzenie jest dzielone na dwa. To jest punkt wyjścia – oświadczyła minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Minister dodała, że opinii publicznej propozycja zmian zostanie przedstawiona nie później niż pod koniec pierwszego kwartału 2019 roku.





Przypomnijmy, że świadczenie z programu "Rodzina 500 Plus" przysługuje obecnie na drugie i kolejne dziecko. Przy pierwszym dziecku obowiązuje próg dochodowy, który wynosi 800 zł na jednego członka rodziny.