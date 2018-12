Obraźliwe słowa Neumanna o prezydencie. „Może mu nie styka, nie iskrzy mu tam w zwojach”

Przewodniczący klubu Platformy Obywatelskiej-Koalicji Obywatelskiej Sławomir Neumann był gościem Jacka Żakowskiego w poranku radia TOK FM. Rozmowa dotyczyła dzisiejszego posiedzenia Sejmu oraz debaty na temat podwyżek cen prądu.

Przypomnijmy, że rozpoczynające się o godzinie 11 posiedzenie Sejmu dotyczyć będzie tylko jednego punktu – rządowego projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który zakłada ustabilizowanie cen energii elektrycznej w 2019 r., poprzez obniżenie podatków i opłat dotychczas funkcjonujących w rachunku za prąd.

Szef klubu PO-KO podkreślił, że posłowie jego ugrupowania poprą ustawę (proponowaną przez PiS), ale jednocześnie krytykował politykę energetyczną prowadzoną przez Prawo i Sprawiedliwość. – Nie będziemy ludziom podwyższać rachunków. Będziemy głosować za tą ustawą. Pełna odpowiedzialność za podwyżki cen prądu, bo one i tak będą, będą dotyczyć samorządu, przedsiębiorstw, pełna odpowiedzialność to rządy PiS-u. Oni ponoszą 100 proc. winy za to, że dzisiaj w Polsce mamy tak wysokie ceny energii elektrycznej – mówił Neumann.

Żakowski i Neumann o prezydencie

W dalszej części rozmowy, Sławomir Neumann i Jacek Żakowski mówili o inwestycjach, które mogą zostać ograniczone w konsekwencji przyjęcia proponowanej przez rząd ustawy. Polityk PO tłumaczył jednak, że jego zdaniem Prawo i Sprawiedliwość źle inwestuje pieniądze przeznaczone na politykę energetyczną, więc obniżenie podatków (a co za tym idzie wpływów do budżetu państwa) nie ma znaczenia.

Na uwagę redaktora Żakowskiego, że chociaż PiS prowadzi nieskuteczną politykę energetyczną to „może chociaż ludzie powymieniali żarówki (na energooszczędne – red.)”, Neumann odpowiedział: „Te żarówki... pamiętam pana prezydenta, który narzekał, że przez UE musi mieć energooszczędne żarówki”. Wtedy w słowo wszedł mu dziennikarz, którzy stwierdził, żeby zostawić temat prezydenta, bo „on (prezydente - red) nie styka z rzeczywistością”.

– No, ale właśnie styka, może mu nie styka, nie iskrzy mu tam w zwojach, czasami – odpowiedział szybko polityk PO. – Nie łączy wątków – dodał dziennikarz.

Kontrowersje wokół słów prezydenta

Wypowiedź prezydenta dotycząca żarówek energooszczędnych, którą wspominali polityk PO i dziennikarz TOK FM padła w październiku, podczas XIX Forum Polsko-Niemieckiego "Europa 1918-2018: historia z przyszłością", które zorganizowano w Berlinie.

– Mam poczucie, że my w ramach UE mamy niedosyt demokracji. Wielu ludzi zadaje sobie pytanie, dlaczego UE zabrania tego, zabrania tamtego. Dlaczego na przykład w sklepie nie można w tej chwili kupić już zwykłej żarówki, można kupić tylko żarówkę energooszczędną? Nie wolno kupić, bo UE zakazała. To są problemy, nad którymi zastanawiają się ludzie. Nie wiem, czy to przypadkiem nie jest jedna z przyczyn brexitu – mówił wtedy prezydent Polski. Andrzej Duda zaznaczył, że unijne instytucje często próbują ingerować w decyzje poszczególnych państw, wychodząc poza swoje kompetencje.