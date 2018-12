Prezydent zaskoczył na Instagramie. "Bardzo dobra koszulka"

"100 lat temu Wielkopolanie poderwali się do walki o włączenie swojej Ziemi do odradzającej się Polski. Ciszę poświątecznego wieczoru przerwał huk wystrzałów i hasło „Polonia Restituta!”. I ZWYCIĘŻYLI! CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM!" – napisał na Instagramie prezydent Andrzej Duda. Do wpisu załączył swoje zdjęcie na tle choinki. Prezydent ubrany jest na nim w koszulkę marki "Red is Bad" z nadrukiem dotyczącym Powstania Wielkopolskiego.

Ten niecodzienny strój Andrzeja Dudy pochwalił na Twitterze dziennikarz tygodnika "Do Rzeczy" Wojciech Wybranowski. "Prezydent Andrzej Duda pozytywnie zaskoczył dziś na swoim Instagramie. Bardzo dobra koszulka, nie tylko na grudniowe, rocznicowe poranki;)" – napisał dziennikarz.