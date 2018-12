Oburzenie wśród wiernych. Biskup zakwestionował dziewictwo Maryi

Bp Linda wraz z teologiem ks. Anselmo Borgesem na łamach „Observadora” obalali mity, które narosły wokół świąt Bożego Narodzenia. Nikt jednak nie spodziewał się, że będą podważać jeden z dogmatów Kościoła. „Jezus został poczęty ze związku Maryi z Józefem jak każdy inny człowiek (…) dziewictwo Maryi jest tu ukazane jako metafora przedstawiająca Jezusa jako wyjątkową osobę” – wskazywał ks. Borges, ku zaskoczeniu czytelników.

„Nigdy nie powinniśmy odnosić się do dziewictwa Maryi w znaczeniu fizycznym. Stary Testament wskazuje, że Jezus miał począć się z dziewicy, córki Izraela, która była prosta, pokorna i uniżona. To jest jednak odniesienie do całkowitego oddania się tej kobiety Bogu. Dar bycia matką Boga uzyskała jedynie dzięki jej niepodzielnemu sercu. Najważniejsze w tym wszystkim jest pełne zawierzenie się Bogu” – wtórował mu bp Linda.

Słowami biskupa oburzeni byli wierni. Niektórzy wprost określili jego wypowiedź jako "herezję".

Bp Manuel Linda ostatecznie postanowił wycofać się ze swoich słów. W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia wyjaśnił, że broni dogmatów Kościoła katolickiego dotyczących Najświętszej Maryi Panny, w tym Jej dziewictwa. W oświadczeniu dla "Observadora" zapewnił, że "pozostaje całkowicie wierny nauczaniu Kościoła na temat dziewictwa Matki Bożej".

O podważaniu dziewictwa Matki Bożej pisze szerzej redaktor naczelny "Do Rzeczy" Paweł Lisicki w artykule "Śledztwo w sprawie dziewicy", który ukazał się w świątecznym numerze tygodnika (nr 51).

"Przez niemal dwa tysiące lat przekonanie, że Chrystus został urodzony przez kobietę bez udziału mężczyzny, było stałą częścią wiary chrześcijańskiej. Podobnie przyjmowano, że Maryja, jego matka, pozostała dziewicą nie tylko przed narodzinami Jezusa i w ich trakcie, lecz także przez całe swoje życie" – pisze Lisicki i poddaje analizie teorie podważające dogmat o dziewictwie Maryi.