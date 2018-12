Mocne słowa Morawieckiego do opozycji. "Jak macie teraz czelność stać wobec Polaków..."

O godz. 11:00 rozpoczęło się posiedzenia Sejmu. W porządku dzisiejszych obrad jest tylko jeden punkt – rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który zakłada ustabilizowanie cen energii elektrycznej w 2019 r., poprzez obniżenie podatków i opłat dotychczas funkcjonujących w rachunku za prąd. Tuż przed rozpoczęciem posiedzenia premier Mateusz Morawiecki złożył do projektu autopoprawkę, w której zapisano m.in. rekompensaty dla firm obrotu i przeznaczenie na ten cel 4 mld złotych. Zgodnie z autopoprawką, spółki energetyczne będą musiały na nowo złożyć do Urzędu Regulacji Energetyki wnioski o podwyżki cen prądu. Natomiast jeśli zawarły już jakieś umowy z firmami lub samorządami na dostawy droższego prądu niż w tym roku, to do 1 kwietnia muszą je anulować i renegocjować.

Jako pierwszy głos zabrał dziś premier Mateusz Morawiecki, który w mocnych słowach zwrócił się do posłów opozycji. – Otóż, o ile podniosły się ceny energii przez cztery lata rządów PO-PSL 2008-2012? O 50 proc. O 50 proc. wzrosły ceny energii dla gospodarstw domowych – powiedział szef rządu. – Jak macie teraz czelność stać wobec Polaków i nie tłumaczyć się z tego co wy zrobiliście wtedy? Jak mogliście doprowadzić do takiego stanu, do takich podwyżek między rokiem 2008-2012? – pytał Morawiecki.

– My wprowadzamy bardzo konkretne rozwiązania, które mają doprowadzić do utrzymania cen prądu na poziomie pierwszej połowy 2018 r. To jest obniżenie akcyzy z 20 zł na 5 zł. To jest mniejsza o 90 proc. opłata przejściowa. To wreszcie niższy VAT od prądu, ze względu na niższą akcyzę – podkreślał premier. Jak dodawał, samorządy chcą podnosić opłaty i wykorzystują podwyżki cen prądu, aby to zrobić. – Nie dopuśćmy do tego, pilnujmy włodarzy! – zapowiedział.

Premier Morawiecki podziękował ministrowi energii Krzysztofowi Tchórzewskiemu oraz politykom Zjednoczonej Prawicy za wypracowanie rozwiązań w tym trudnym okresie.