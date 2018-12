Gniezno: 47-latek ugodził brata nożem, grozi mu dożywocie

Na wniosek prokuratury, Sąd Rejonowy w Gnieźnie zdecydował o zastosowaniu wobec 47-letniego mężczyzny środka w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Mężczyzna usłyszał zarzut z artykułu 148 Kodeku karnego paragraf 1 tj. za zabójstwo, grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności – potwierdza prokuratura.

Jak opisuje policja, do dramatycznych wydarzeń doszło dzień przed Wigilią, wieczorem w jednym z mieszkań w Gnieźnie. – Podczas spotkania doszło do sprzeczki pomiędzy braćmi. W pewnym momencie jeden z nich – 47-letni gnieźnianin, chwycił nóż i ugodził nim w udo młodszego 45-letniego brata. Poszkodowany został karetką pogotowia ratunkowego przetransportowany do szpitala – czytamy na stronie policji. Ranny 45-latek pomimo udzielonej mu pomocy medycznej, zmarł w nocy z 23 na 24 grudnia.

Policja zatrzymała na miejscu zdarzenia 47-letniego sprawcę, który był pod wpływem alkoholu. “Funkcjonariusze zabezpieczyli nóż, którym ugodzony został pokrzywdzony. Na miejscu pracowali policjanci z grupy dochodzeniowo – śledczej, którzy wykonali oględziny zabezpieczyli ślady, rozmawiali ze świadkami” – podaje dalej policja z Gniezna.

