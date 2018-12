Wniosek opozycji odrzucony. Ustawa o obniżeniu akcyzy na prąd nie trafi do komisji

Dziś, o godz. 11:00, rozpoczęło się dodatkowe posiedzenie Sejmu. W porządku dzisiejszych obrad jest tylko jeden punkt – rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który zakłada ustabilizowanie cen energii elektrycznej w 2019 r., poprzez obniżenie podatków i opłat dotychczas funkcjonujących w rachunku za prąd.

Tuż przed rozpoczęciem posiedzenia premier Mateusz Morawiecki złożył do projektu autopoprawkę, w której zapisano m.in. rekompensaty dla firm obrotu i przeznaczenie na ten cel 4 mld złotych. Zgodnie z autopoprawką, spółki energetyczne będą musiały na nowo złożyć do Urzędu Regulacji Energetyki wnioski o podwyżki cen prądu. Natomiast jeśli zawarły już jakieś umowy z firmami lub samorządami na dostawy droższego prądu niż w tym roku, to do 1 kwietnia muszą je anulować i renegocjować.