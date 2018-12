Jest internet w Pendolino. Na razie tylko w kilku składach

Pociąg Pendolino z dostępem do bezpłatnego, bezprzewodowego internetu, zgodnie z zapisami umowy z sierpnia 2018 roku, po pomyślnych testach wyjechał na tory – podaje PKP Intercity. Składy z darmowym, bezprzewodowym internetem dla pasażerów pojawią się na trasach Warszawa-Gdynia, Gdynia-Kraków i Warszawa-Kraków.

Jak informuje spółka, zgodnie z przyjętym harmonogramem, przed wakacjami przyszłego roku połowa składów Pendolino będzie wyposażona w dostęp do sieci Wi-Fi, a już do listopada 2019 roku bezprzewodowy internet dla pasażerów powinien działać we wszystkich pociągach EIP.

Dane użytkowników bezprzewodowego internetu w składach Pendolino będą zabezpieczone w sposób należyty i zgodny z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych. PKP Intercity i firma Alstom, która jednocześnie świadczy usługę, zawarły odpowiednią umowa powierzenia danych – czytamy dalej na stronie PKP Intercity.

Czytaj także:

Nowy rozkład jazdy pociągów PKP

Czytaj także:

Ogromne opóźnienia pociągów. 100 minut na 100 lat niepodległości? To chyba przygotowują się na 300 lecie…