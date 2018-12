Dziennikarka "Newsweeka" krytycznie o Tusku: Dla wielu wyborców jego czas już minął

W programie Onet Opnie Kim przekonywała, że opozycja nie powinna czekać na powrót Tuska na białym koniu. Jej zdaniem na byłego premiera mógłby zagłosować elektorat ze starszego pokolenia, ludzie którzy chodzili na demonstracje KOD-u. jednak dla młodszych wyborców Tusk nie jest rozwiązaniem żadnym problemów. – Tusk nie jest dla nich twórcą żadnej nowej wizji – przekonywała dziennikarka.

Jej zdaniem głos oddany na Tusk nie jest też żadnym wyjściem dla ludzi zmęczonych polską polityką w jej obecnym wydaniu.

– Cokolwiek by zrobił Donald Tusk to w oczach wielu wyborców, zwłaszcza tych młodszych, będzie politykiem starszego pokolenia, którego czas już minął. Jest politykiem, który nie powinien wracać do polskiej polityki ani na koniu, ani na żadnym innym pojeździe – mówiła Kim.

