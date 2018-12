Senat przyjął ustawę obniżającą akcyzę na energię elektryczną

Za przyjęciem projektu opowiedziało się 83 senatorów, 7 wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciw. Wcześniej ustawę w ekspresowym tempie przyjął parlament. Ustawa trafi teraz na biurko prezydenta.

Przypomnijmy, że tuż przed rozpoczęciem wczorajszych obrad Sejmu, premier Mateusz Morawiecki złożył do projektu autopoprawkę, w której zapisano m.in. rekompensaty dla firm obrotu i przeznaczenie na ten cel 4 mld złotych.

Zgodnie z autopoprawką spółki energetyczne będą musiały na nowo złożyć do Urzędu Regulacji Energetyki wnioski o podwyżki cen prądu. Natomiast jeśli zawarły już jakieś umowy z firmami lub samorządami na dostawy droższego prądu niż w tym roku, to do 1 kwietnia muszą je anulować i renegocjować.