Nie żyje Agnieszka Dymecka. Wieloletnia prezenterka pogody w TVP miała 51 lat

Informację o śmierci Agnieszki Dymeckiej podał na Twitterze profil Poranek TVP Info. "Po ciężkiej chorobie odeszła AgnieszkaDymecka. Wieloletnia prezenterka pogody TVP2, kierownik redakcji Pogody TVP. Tak wielu wiele Tobie zawdzięcza!" – napisano.

Agnieszka Dymecka w ostatnim czasie kierowała redakcją pogody w Telewizji Polskiej. Wcześniej, w latach 1991-2006, na antenie telewizyjnej Dwójki była prezenterką pogody.

Na Instagramie swoją redakcyjną koleżankę pożegnała Marzena Kawa, prezenterka „Pytania na śniadanie” i prognozy pogody w TVP2.

"Pożegnania są najtrudniejsze...ale wierzę, że -Do zobaczenia Agnieszko. po ciężkiej chorobie odeszła Agnieszka Dymecka. Wieloletnia prezenterka pogody TVP2, kierownik redakcji Pogody TVP. Potrafiła wstać o 5:30, by słuchać tego,co i jak mówimy na antenie! Wymagała ale często usprawiedliwiała! Gdy przyszła choroba, nie chciała być w centrum..,ale doceniała każdy przejaw dobra i troski. Miała nadzieję na lepsze jutro, wierzyła, że ma Anioła Stróża! Zdystansowana do świata, często ludzi...lubiła się śmiać i taką będę Cię pamiętać ! Tak wielu...wiele Tobie zawdzięcza! Odpoczywaj w pokoju" – napisała.