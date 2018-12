"Pan manipuluje i kłamie". Pawłowicz odpowiada Millerowi

Były premier był wczoraj gościem programu "Tłit" Wirtualnej Polski. Podsumowując mijający rok przyznał, że trochę zaskoczyła go "postępująca radykalizacja obecnego obozu władzy w kilku obszarach". – To, co się rzuca najbardziej, to tendencje antyunijne, wprawdzie pod koniec roku modyfikowane. Już flaga europejska nie jest szmatą, a w ogóle inne flagi zostały z magazynu wyciągnięte, otrzepane z kurzu, być może nawet wyprane – powiedział Miller.

Dalej mówił, że kiedy Beata Szydło była premierem, to pokazywała się tylko na tle flag polskich. – W każdym razie prominentni przedstawiciele PiS-u otulili się flagą europejską i dumnie paradują po ulicach – stwierdził. – To jest zasługa zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego i rosnącym przekonaniem wśród sporej części Polaków, że PiS w gruncie rzeczy już nie tyle siłą eurosceptyczną, ale antyunijną. Z taką twarzą Prawo i Sprawiedliwość nie może startować w wyborach, więc będzie czyniło wszystko, żeby na tą twarz założyć prounijną maskę – przekonywał.

Na zarzuty te odpowiedziała na Twitterze posłanka PiS Krystyna Pawłowicz. "P Premierze Miller,o unijnej chorągiewce jako szmacie mówiłam w Klubie PIS TYLKO JA.NIKT INNY. Pan manipuluje i kłamie przypisując to „PIS”.Gdzie odpow. cytaty ?Nie jestem członkiem PIS i nie mam wpływu na dec polityczne partii,która ma INNE zd o UE niż ja" – napisała posłanka (pisownia oryginalna - red.).

Pawłowicz dodała: