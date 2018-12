"To nie alarm bombowy". Kukiz opublikował nagranie z Sejmu

Wczoraj odbyło się dodatkowe posiedzenie Sejmu. W porządku obrad był tylko jeden punkt – rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który zakłada ustabilizowanie cen energii elektrycznej w 2019 r., poprzez obniżenie podatków i opłat dotychczas funkcjonujących w rachunku za prąd. Wieczorem posłowie przyjęli rządowy projekt i... najwyraźniej bardzo spieszyli się do domów.



Nagranie z sali plenarnej opublikował dziś na Facebooku Paweł Kukiz. Lider Kukiz'15 nie szczędził złośliwości swoim kolegom z Sejmu. "To co widzicie na filmiku - ten pęd posłów do wyjścia - to nie alarm bombowy. Lista obecności podpisana, skończyły się wieczorne głosowania, więc można na łeb - na szyję gnać do domu:-) Nieważne, że ktoś tam, coś tam z mównicy nawija:-)" – napisał.

W dalszej części swojego wpis Paweł Kukiz stwierdził, że projektant Sali Plenarnej Kazimierz Skórkiewicz okazał się być geniuszem i wizjonerem. "Już w latach dwudziestych ubiegłego wieku wymyslając kształt budynku przewidział, że za sto lat na Wiejskiej zagości cyrk" – dodał.