Gadowski: KUL stał się dziś przytułkiem ludzi zagubionych

– To jeden z niewielu polskich intelektualistów, który dogłębnie przestudiował marksizm (…). Ks. prof. Tadeusz Guz to jeden z najbardziej wyrafinowanych intelektualistów działających w przestrzeni publicznej. Miałem zaszczyt i przyjemność poznać ks. Profesora – ujmującego skromnością człowieka. I tego człowieka dziś się atakuje? Atak przychodzi z kręgów KUL, kręgów kościelnych na jeden z najtęższych umysłów w naszym Kościele? – pyta retorycznie Gadowski. Publicysta przypomina, że dziś z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim związane są osoby takie jak m. in. Jan Hartman.

Witold Gadowski odniósł się także do wypowiedzi Lecha Wałęsy, w której był prezydent stwierdził, że Polsce "bliżej do Moskwy niż do Nowego Jorku". – Tak samo mądrym człowiekiem jest dyktator Korei Północnej, tylko że to mały kraj, więc mało się z nim liczą. Tak samo pewnie mądrym człowiekiem jest dyktator Turkmenistanu (…). Jest to szczególna „mądrość”. Mądrość, która zabiera wolność innym. Ten, kto zabiera wolność innym może być bardzo mądry, ale nie jest dobry. Jeżeli mądrość nie jest dobra, to nie pochodzi od dobrego (…). Dobro promieniuje, zło zaraża, niszczy i degraduje – mówi dziennikarz śledczy w "Komentarzu Tygodnia".

