Jan Sandorski urodził się 28 stycznia 1940 w Poznaniu. W 1962 ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w tym samym roku został pracownikiem naukowym tamże, a w 1967 uzyskał stopień naukowy doktora. Na Wydziale funkcję kierownika Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego od 1978 do 1984. Ponadto był kierownikiem Zakładu Obrotu Międzynarodowego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu od 1982 do 1989, rektorem Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa od 1996 do 1999. Wykładał również na zagranicznych uczelniach: Uniwersytet Columbia, Uniwersytet Ahmadu Bello (Nigeria), Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie (Słowacja), Państwowy Uniwersytet w Irkucku (Rosja). Został specjalistą prawa międzynarodowego, praw człowieka, stosunków posko-niemieckich. W 2008 otrzymał tytuł naukowy profesora nauk prawnych[2][3]. Udzielał się jako ekspert Ministerstwa Spraw Zagranicznych, do 2013 zasiadał w Doradczym Komitecie Prawnym MSZ, był doradcą polskiej delegacji na sesje Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Przez wiele lat pełnił funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Przyjaciół ONZ.