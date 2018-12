"Czarny scenariusz dla Schetyny". To im będzie patronował Tusk?

Tygodnik pisze o czarnym scenariuszu dla lidera Platformy Obywatelskiej Grzegorza Schetyny, który powoli, w politycznym zaciszu zaczyna realizować Jacek Protasiewicz. Polityk ten ma prowadzić rozmowy na temat stworzenia alternatywnej wobec PO listy wyborczej. O nowym projekcie Protasiewicz ma rozmawiać zarówno z lewicą, jak i Ryszardem Petru, liderem partii Teraz!. Z doniesień tygodnika "Wprost" wynika, że to właśnie tej liście miałby patronować były premier Donald Tusk, bo - jak czytamy - z liderem PO nie znalazł do tej pory porozumienia w sprawie doboru kandydatów na listy do Parlamentu Europejskiego. Wygląda na to, iż nie jest przypadkiem, że do tego zadania Tusk wybrał właśnie Protasiewicza.

Narzędzie do walki ze Schetyną

Informator tygodnika podkreśla, że nie jest dla nikogo tajemnicą, że Schetyna i Protasiewicz nie cierpią się. – Kiedyś Tusk używał Protasiewicza jako narzędzia do walki ze Schetyną i znowu próbuje to robić – wskazuje rozmówca "Wprost".

Powstanie drugiej listy wciąż pozostaje pod znakiem, jednak - jak twierdzi tygodnik, który powołuje się na głosy ze sejmowych kuluarów - jeśli Schetyna nie przestanie na warunki swoich przyszłych koalicjantów Ryszarda Petru i Władysława Kosianika-Kamysza, to niewykluczone, że zdecydują się włączyć do nowego porozumienia między partiami.

