Wybory samorządowe, kryzys polsko-izraelski, sprawa Tomasza Komendy. Zobacz podsumowanie 2018 roku w Polsce

Rok 2018 zaczął się od rekonstrukcji rządu i zmian w resortach obrony i spraw zagranicznych. Rozpoczął także maraton wyborczy, który przez tegoroczne wybory samorządowe, do przyszłorocznych wyborów parlamentarnych i do PE, zakończy się dopiero w 2020 roku wyborami prezydenckimi. Co jeszcze działo się przez ostatnie 12 miesięcy?