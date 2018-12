Warszawa: Niezwykły mural z wizerunkiem Kory

Mural autorstwa Bruno Althamera przedstawia twarz Kory Jackowskiej, zmarłej w tym roku wokalistki Maanamu. Jednak nie jest to mural zwykły – dzięki temu, że powstał w otoczeniu gałęzi kasztanowca, będzie się zmieniał wraz z porami roku.

Malunek można oglądać na ścianie budynku przy ulicy Nowy Świat 18/20 w Warszawie.

Kora zmarła 28 lipca w wieku 67 lat. Artystka od 2013 roku walczyła z nowotworem jajnika. Kora zmarła w swoim domu w Bliżowie na Roztoczu, w otoczeniu najbliższych osób. Kora Jackowska (naprawdę Olga Aleksandra Ostrowska) przez wiele lat była wokalistką zespołu Maanam. Grupa wydała 11 studyjnych albumów. Najbardziej popularne utwory zespołu to „Boskie Buenos”, „Kocham cię, kochanie moje”, „Cykady na Cykladach”. Kora była autorką większości tekstów piosenek grupy. Zespół Maanam zawiesił swoją działalność w grudniu 2008 roku. Był obecny na polskiej scenie muzycznej 32 lata.

W ostatnich latach Kora była jurorką w programie "Must be the Music".