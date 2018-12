"Leżące lodówki". Szeroka krytyka "Ławek Niepodległości". MON: O gustach się nie dyskutuje

"Ławka Niepodległości to nowy program Ministerstwa Obrony Narodowej, którego głównym celem jest uczczenie setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Dzięki programowi na terenie całej Polski zostaną wybudowane pomniki upamiętniające tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego w formie multimedialnych ławek pomnikowych" – tak jeszcze przed rozstrzygnięciem konkursu na projekt "Ławki Niepodległości" pisał o projekcie MON. I dalej: "Na każdej z Ławek Niepodległości będzie umieszczona okolicznościowa inskrypcja. Chcemy także, aby część multimedialna umożliwiała odsłuchanie fragmentu Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego – Marsz I Brygady oraz fragmentu Depeszy Józefa Piłsudskiego notyfikującej powstanie niepodległego Państwa Polskiego z 16 listopada 1918 r. Ławki Niepodległości to nowoczesny sposób upamiętnienia historii i tradycji polskiej niepodległości. Tworząc program kierowaliśmy się przede wszystkim poczuciem, że żyjemy w XXI wieku, a pomniki muszą to odzwierciedlać. Ławki Niepodległości to projekt upamiętniający polską państwowość, ale także posiadający walory edukacyjne oraz praktyczne. Siedząc na ławce, każdy z nas będzie mógł zapoznać się z najważniejszymi wydarzeniami, które doprowadziły do odzyskania przez nas niepodległości. Ławki będą również propagowały historię poszczególnych regionów Polski. Duży nacisk postawiliśmy na nowoczesność – pomniki będą posiadać fotokody QR, które umożliwią ściągnięcie materiałów historycznych oraz ułatwienia takie jak ładowarki urządzeń mobilnych oraz hot-spot WiFi".

Konkurs został rozstrzygnięty, ławki pojawiły się na terenie m. in. parków. Jednak ich wygląd, niestaranne wykonanie, a także brak praktycznego zastosowania wywołały falę krytyki. Zwycięski projekt negatywnie oceniła m. in. Fundacja Wzornictwo i Ład: "Estetyczny dramat! Pomysł Ministerstwa Obrony Narodowej, które finansuje ten projekt w 80%. Łączny koszt 4 mln złotych. Każda tzw. ławka niepodległości po 30 tysięcy złotych".

Internauci i dziennikarz wskazują, że to marnotrawstwo publicznych pieniędzy, które nie przyczynia się do upowszechniania wiedzy nt. odzyskania przez Polskę niepodległości. Koszt realizacji projektu to ok. 4 mln złotych.

Do chóru krytyków dołączyli politycy opozycji.

Do zarzutów odniósł się resort obrony. "Wszystkim, którzy hejtują #ŁawkaNiepodległości: de gustibus non est disputandum. Ten projekt trwale upamiętni #PL100 i ma walory edukacyjne. Przypominamy też, że o ich budowę wnioskowało ponad 200 samorządów (różnej opcji politycznej) z całej Polski- często na prośby mieszkańców" – czytamy na oficjalnym Twitterze MON.