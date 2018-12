Lublin: Szef Towarzystwa Ukraińskiego rozważa pozew wobec wojewody lubelskiego

W lipcu 2018 roku Kuprianowicz podczas uroczystości rocznicowych w Sahryniu mówił m.in., że 74 lata temu z rąk partyzantów AK zginęli tam ukraińscy obywatele Rzeczypospolitej "dlatego, że mówili w innym niż większość języku i byli innego wyznania". – To zbrodnia przeciwko ludzkości popełniona przez członków narodu polskiego, partyzantów Armii Krajowej będących żołnierzami Polskiego Państwa Podziemnego – powiedział historyk.

W marcu 1944 r. oddziały Armii Krajowej spaliły tam zasiedloną przez Ukraińców wieś. Zaatakowały także kilkanaście kolejnych. Według historyków chodziło o to, by brutalność ataku podziałała odstraszająco i zniechęciła UPA do dokonywania kolejnych mordów na Polakach. Według różnych szacunków zabito od 200 do 800 osób bez względu na wiek lub płeć.

Wypowiedzi szefa Towarzystwa Ukraińskiego nie spodobały się miejscowemu wojewodzie. Przemysław Czarnek uznał, że w przemówieniu Kuprianowicza mogło dojść do znieważenia narodu polskiego. Sprawę zgłosił do prokuratury, jednak ta postępowanie umorzyła.

Teraz pozew wobec wojewody zapowiada szef TU. Jak twierdzi, wojewoda lubelski przekroczył swoje kompetencje jako urzędnik państwowy, a jako prawnik – naruszył zasady etyki zawodowej. – Mam poczucie, iż wypowiedzi wojewody naruszyły moje dobre imię i moje dobra osobiste –tłumaczy Grzegorz Kurpianowicz. Jak informuje TOK FM, szef Towarzystwa Ukraińskiego w Lublinie będzie rozmawiał z prawnikiem o możliwości pozwania wojewody.

Tymczasem pokłosiem kontrowersyjnej wypowiedzi Kurpianowicza było jego odwołanie z funkcji członka Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Z wnioskiem o odwołanie Grzegorza Kuprianowicza do dyrektora Oddziału IPN w Lublinie wystąpił wcześniej Andrzej Mazurek, prezes Środowiska Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Decyzję podjął prezes IPN dr Jarosław Szarek.