"Wszystkich oplotkowuje i niszczy ładniejsze dziewczyny". Pawłowicz o Korwin-Piotrowskiej

Krystyna Pawłowicz znana jest z wyrazistego, niekiedy mocnego języka, a także wyrazistych poglądów. Nie boi się wchodzić w polemikę z politycznymi oponentami, a także wyrażać swoje zdanie na inne tematy. Tym razem nieco złośliwie odniosła się do Karoliny Korwin-Piotrowskiej, dziennikarki zajmującej się głównie show-biznesem.

"Ale kim jest ta cała K.Korwin-Piotrowska...? To nie ta,co wszystkich oplotkowuje i zazdrośnie niszczy te ładniejsze dziewczyny,a winduje takie sobie,zwykle zgodnie z ruchem chorągiewek....?" – w ten sposób polityk skomentowała wpis blogera Piotra Wielguckiego ("Matka Kurka"), który zamieścił na Twitterze screen z nagłówkiem tekstu Korwin-Piotrowskiej.

Karolina Korwin-Piotrowska w latach 1995–2001 była dziennikarką Radia Zet, gdzie przeprowadzała m. in. wywiady z gwiazdami światowego kina. Od kwietnia 2006 związana z TVN Style, gdzie do 2017 roku prowadziła "Magiel towarzyski". W latach 2010–2011 była jurorką w pierwszej i drugiej edycji programu "Top Model. Zostań modelką", emitowanego na antenie TVN. Od 2017 na antenie TVN Style prowadzi autorski program "Sława". W latach 1997–1998 prowadziła kolumnę filmową w miesięczniku „Cosmopolitan”. Od 2001 do 2002 pisała w kolumnie filmowej miesięcznika „Pani”. W 2002 została szefową działu „Ludzie” w tygodniku „Gala”

Czytaj także:

Lublin: Szef Towarzystwa Ukraińskiego rozważa pozew wobec wojewody lubelskiegoCzytaj także:

Korwin-Mikke chwali się nowym członkiem rodziny