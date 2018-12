Ostra wymiana zdań w studiu TV. "Czy pan na głowę upadł?!"

– Pan broni Niemiec, ja bronię polskich interesów, w tym pewnie się różnimy – powiedział podczas dyskusji w studiu Superstacji o energetyce poseł PiS Zbigniew Gryglas. – To jest coś, co co mógłbym pana pozwać, ale tak obniżyliście nasze pensje, że nas nie stać na dobrych prawników – odparł Tomasz Cimoszewicz z Platformy Obywatelskiej.

Dalej było coraz bardziej nerwowo. – Jak pan śmie w ogóle mówić do polskiego posła, że broni interesu Niemiec? Na jakiej podstawie pan wysnuł takie wnioski? Ja powiedziałem, że Niemcy korzystają w tak dużej ilości ze źródeł odnawialnych, a pan mówi, że ja reprezentuję niemieckie interesy. Czy pan na głowę upadł, panie pośle? – powiedział zdenerwowany Cimoszewicz.

