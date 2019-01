Jak Lesław Maleszka i Aleksander Hall bronili pomnika Lenina

Dyrektor Wojskowego Biura Historycznego Sławomir Cenckiewicz opublikował na swoim profilu na Twitterze film zamieszczony na portalu NoFuture!. To nagranie spotkania ministra Aleksandra Halla i posłów OKP z młodzieżą. Zebrani w Nowohuckim Centrum Kultury rozmawiają o pomniku Lenina.

Cenckiewicz zwraca uwagę na wystąpienie Lesława Maleszki, tajnego współpracownika Służby Bezpieczeństwa o pseudonimie "Ketman". – Koledzy poszli walczyć przeciwko pomnikowi Lenina. A ta spalona budka milicyjna to co, nie było tego? A rozbite ławki, przepraszam, nie było tego? A rzucanie butelkami z benzyną na pierwszej manifestacji, bez milicjantów, nie było tego? – pyta Maleszka.

Dalej głos zabiera Aleksander Hall, minister w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. – Manifestacja, która przyjdzie ten pomnik (Lenina - red.) zniszczyć, nie zwracając się do nikogo o odbycie tej demonstracji, nie mówiąc już o kwestii demontażu pomnika, spotka się z przeciwdziałaniem milicji. Tak ten rząd musi postępować, bo nie może sobie pozwolić na bezsilność i śmieszność – stwierdza Hall.

"Zobaczcie! To jest cudowne! Minister Hall wiadomo... Ale Maleszka (ok 2,45 sek.)! Będę na zajęciach pokazywał - bo analizuję przykład Maleszki jako modus operandi służb PRL i TW!" – napisał w komentarzu do nagrania Cenckiewicz.

Pomnik Włodzimierza Lenina w Nowej Hucie został zdemontowany 10 grudnia 1989 roku, po protestach organizowanych przez Federację Młodzieży Walczącej.