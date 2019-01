Giertych chwali się sukcesem ws. "afery futrzanej". Ziemkiewicz: Jeśli to jest sprawiedliwość, to ja jestem cycatą blondyną

Sąd Apelacyjny orzekł, że dziennik "Fakt" musu zapłacić 100 tys. zł zadośćuczynienia oraz przez siedem dni publikować przeprosiny wobec Mirosławy Drzewieckiej na pierwszej stronie, w związku z publikacjami dotyczącymi tzw. "afery futrzanej". Wyrok jest prawomocny.

Zwycięstwem pochwalił się na Twitterze pełnomocnik Drzewieckiej Roman Giertych. Sprawę skomentował Rafał Ziemkiewicz.

"Aha. Aresztowano je nie za kradzież futer, tylko zwykłych ubrań. W związku z czym sąd nakazał złodziejki przeprosić i zapłacić im za "zmyśloną aferę". Jeśli to co wyprodukowała postpeerelowska Temida to jest "sprawiedliwość", to ja jestem cycatą blondyną" - napisał na Twitterze publicysta "Do Rzeczy".

Sprawa dotyczy oskarżeń wobec Moniki Głodek i Janiny Drzewieckiej, o których gazety i serwisy plotkarskie rozpisywały się od wiosny do jesieni 2013 roku. Serwis pudelek.pl oraz "Super Express" i "Fakt" poświęciły Głodek i Drzewieckiej wiele tekstów, opisując jak kobiety rzekomo miały ukraść futra w sklepie w Stanach Zjednoczonych.