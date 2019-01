"Były TW kierujący TVP żegna ministra Kiszczaka". Cenckiewicz publikuje list

"Pańskie wycofanie się życia publicznego skłania mnie do przekazania Panu wyrazów szacunku za godną uznania postawę" – pisał w lipcu 1990 roku do gen. Czesława Kiszczaka przewodniczący Komitetu do spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja" Andrzej Drawicz.

Były TW kierujący TVP żegna ministra Kiszczaka, ale obiecuje otwartą antenę telewizyjną i radiową! Geneza III RP jest bardziej banalna niż się czasem nam wydaje... – komentuje opublikowany list Drawicza do gen. Kiszczaka dyrektor Wojskowego Biura Historycznego dr hab Sławomir Cenckiewicz. "Nie do mnie należy ocena Pańskich dokonań, chciałbym jednak podkreślić, że wyniosłem jak najlepsze wrażenie z naszych nielicznych kontaktów” – czytamy w liście do gen. Kiszczaka. „Proszę pamiętać, że niezależnie od zmiany Pańskiej pozycji w życiu politycznym nadaj jest Pan w radiu i telewizji mile widzianym gościem, przynajmniej tak długo, jak długo ja mogę pełnić rolę gospodarza” – zapewnia dalej przewodniczący Komitetu do spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja" Andrzej Drawicz. Andrzej Drawicz był w latach 1989-91 przewodniczącym Komitetu do spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja". Jak wynika z dokumentów IPN – od lat 50. był zarejestrowany jako tajny współpracownik bezpieki o kryptonimach "Kowalski" oraz "Zbigniew".