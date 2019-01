Haniebny wpis Mazguły. Muzeum Auschwitz odpowiada

"Mocne, ale jakie komentarze tej decyzji mają być? Piotr Surmaczyński napisał: Naziści już kiedyś zajmowali się "cyfryzacją" w Polsce.:(" – napisał na Twitterze Adam Mazguła. Jak można się domyślić to komentarz do nominacji Adama Andruszkiewicza na stanowisko wiceministra cyfryzacji. Do swojego tweeta Mazguła załączył zdjęcie przedstawiające więźnia obozu koncentracyjnego z wytatuowanym na ręku numerem.

O tym, że właśnie Andruszkiewicza Mazguła nazywa nazistą (lub faszystą, bo widać dla niego to żadna różnica - red.) świadczy jego kolejny wpis. "Ludzie przyzwoici czekają na delegalizację ruchów faszystowskich. Ale PiS powołuje na wiceministra cyfryzacji wyłudzacza i faszystę. Ta decyzja zrzuciła maski z działaczy PiS-u i ukazuje ich brunatne twarze plujące na groby 6 mln. Polaków-ofiar faszyzmu" – napisał..

Na ten haniebny wpis odpowiedziało dziś Muzeum Auschwitz. "Utrata tożsamości i oznaczenie numerem były głęboko poniżającym elementem funkcjonowania Auschwitz. Instrumentalizacja wyjątkowego ludzkiego cierpienia jest bolesna - przede wszystkim dla tych, którzy doświadczyli tej strasznej historii i do końca życia naznaczeni są jej piętnem" – odpisano z oficjalnego konta Muzeum na Twitterze.