Kancelaria Sejmu: "Rzeczpospolita" napisała nieprawdę o rozprawie w TK

Centrum Informacyjne Sejmu (CIS) opublikowało komunikat w związku z publikacją "Rz" na temat odwołanej rozprawy w sprawie Krajowej Rady Sądownictwa, która miała się odbyć przed Trybunałem Konstytucyjnym 3 stycznia.

"W tekście, dotyczącym zgodności z konstytucją ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, czytelników poinformowano, że 'do Trybunału nie dotarło stanowisko Sejmu', gdyż dokument, 'po przyjęciu przez Komisję Sprawiedliwości czeka jeszcze na podpis marszałka Sejmu'" – przytacza fragment materiału "Rzeczpospolitej" CIS.

Według Kancelarii Sejmu marszałek Marek Kuchciński podpisał dokument 28 grudnia 2018 r. i tego samego dnia został on dostarczony do Trybunału oraz opublikowany na sejmowej stronie internetowej.

"Warto też odnotować, że sprawami skierowanymi do Trybunału Konstytucyjnego zajmuje się Komisja Ustawodawcza, a nie Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Zgodnie z Regulaminem Sejmu nie zajmuje się też ona 'przyjmowaniem' stanowiska Sejmu, a jedynie wydaje opinię o zawartych we wniosku o rozpatrzenie sprawy przez Trybunał Konstytucyjny zarzutach co do niezgodności ustawy z przepisami konstytucyjnymi" – czytamy w oświadczeniu CIS.

"Rz" informowała, że TK miał zbadać zgodność z konstytucją siedmiu przepisów ustawy o KRS, ale przez brak podpisu Kuchcińskiego Trybunał rozpatrzy tę sprawę nie 3, lecz prawdopodobnie 20 stycznia.