Kaczyński spotka się z Salvinim. Nieoficjalnie: Włoski wicepremier zaproponuje sojusz

Do spotkania między dwoma politykami ma dojść 9 stycznia. Radio Zet, przekonuje, że tematem rozmowy będzie zawiązanie sojuszu na zbliżające się eurowybory.

Korespondent "Deutsche Welle" Tomasz Bielecki twierdzi z kolei, że wicepremier Włoch chce wciągnąć Prawo i Sprawiedliwość do nowej unijnej międzynarodówki. W tej grupie miałoby się znaleźć Zjednoczenie Narodowe Marine le Pen oraz Partia Wolność Geerta Wildersa. Co ciekawe Victor Orban miał odmówić wstąpienia do niej.

Salvini podobno od dawna zabiegał o spotkanie z Kaczyńskim. W niedalekiej przeszłości Warszawa była już ponoć dwukrotnie odwiedzana przez włoskich polityków, którzy mieli wybadać grunt pod ewentualne pertraktacje.

"La Reppublica", która poinformowała o całej sprawie, podkreśla, że PiS jest najbardziej konserwatywną i najmniej liberalną partią w najnowszej historii Polski. Formacje Kaczyńskiego i Salviniego mogłoby połączyć m.in. sceptyczne podejście do kwestii imigrantów.

