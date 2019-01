"Brakuje mi dziecka". Rabiej udzielił wywiadu ze swoim "mężem"

Rabiej jest znany m.in. z tego, że jest homoseksualistą. Wraz ze swoim partnerem udzielił wywiadu portalowi dziennik.pl. Na stwierdzenie "męża", że brakuje mu dziecka, Rabiej przytaknął.

"Mnie również brakuje potomka" – zapewnił wiceprezydent stolicy Polski.

Rabiej jednak przestrzega innych homoseksualistów. "Zalecalibyśmy gejom ostrożność w podejmowaniu decyzji o dziecku" – stwierdził polityk.

Wiceprezydent Warszawy stwierdził, że wychowanie dziecka to olbrzymia odpowiedzialność. "Kiedy miałem koło trzydziestki, wyobrażałem sobie, że idealne życie z partnerem i rodzina, to rodzina z dziećmi. Myślałem o adopcji, choć mam dużą rezerwę w podejściu do dzieci. Dobre wychowanie to ogromna odpowiedzialność" – podkreślił polityk.

