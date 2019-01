Zanussi krytykuje Glińskiego: To PRL-owski pomysł

Minister kultury i dziedzictwa narodowego ogłosił zamiar połączenia państwowych instytucji kultury: Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, Studia Filmowego KADR, Studia Filmowego TOR, Studia Filmowego ZEBRA, Studia Miniatur Filmowych i Studia Filmowego KRONIKA. Dzięki temu powstanie profesjonalny publiczny ośrodek produkcji filmowej, który będzie poważnym partnerem dla realizatorów wysokobudżetowych produkcji europejskich i amerykańskich. Nowa instytucja będzie również wspierać rodzimych i zachodnich producentów, szczególnie młodych twórców.

Do tych zamierzeń krytycznie odniósł się jeden z najsłynniejszych polskich reżyserów – Krzysztof Zanussi.

– Pomysł Piotr Glińskiego, to PRL-owski pomysł i w ogóle pomysł na centralizację i na jedyną słuszną decyzję – jest fatalnym pomysłem – ocenił Zanussi w "Kropce nad I".

Jego zdaniem nowy projekt będzie służył jedynie centralizacji, co będzie miało szkodliwy wpływ na kształt samego kina. – Nie może być jednego miejsca, gdzie podejmuje się decyzje związane ze sztuką filmową – stwierdził, przekonując, że dla sztuki jest dobrze, gdy nie istnieje żaden monopol, tylko funkcjonuje wiele różnorodnych środowisk. – To jest pewna filozofia, z którą już mieliśmy do czynienia w przeszłości i to się nie sprawdziło – mówił artysta.

Reżyser podkreślał, że kultura to "sztuka uwodzenia", która powinna przyciągać ludzi do siebie. – Nie widzę, aby ten rząd ludzi przyciągał – stwierdził w rozmowie z Moniką Olejnik.