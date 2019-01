Kosiniak-Kamysz: Nie poprzemy podniesienia wieku emerytalnego

Kosiniak-Kamysz został zapytany w RMF FM o podniesienie wieku emerytalnego podczas rządów PO-PSL. – To padło w expose premiera Tuska. I zostało zrealizowane. I zostało zakwestionowane przez Polaków w wyborach i do tego nie ma powrotu (...) My dostaliśmy żółtą kartkę, to rozwiązanie zostało zakwestionowane i nie będzie już takiego projektu w kolejnym Sejmie, tzn. jeśli ktoś by go zgłosił, my go na pewno nie poprzemy – zapewniał na antenie.

Lider PSL podkreślił, że jego ugrupowanie ma inne propozycje dotyczące emerytur, jak chociażby emeryturę bez podatku, połączenia jej ze stażem pracy. – Dzisiaj, moim zdaniem, będzie odejście od wieku emerytalnego na rzecz stażu pracy. Nie podniesiemy wieku emerytalnego, ta zmiana została zakwestionowana przez Polaków, my przegraliśmy wybory również w jakiejś części przez tę decyzję i wyciągnęliśmy wnioski. Polacy zadecydowali inaczej w 2015 roku (...) Nie ma powrotu do tego, co było przed 2015 rokiem. Ma być lepsza, nowa Polska, a nie powrót do tego, co było, bo to zostało zakwestionowanie – dodał.