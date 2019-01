Partia o. Rydzyka z kolejnymi problemami. Jest decyzja sądu

Od kilku tygodni media informują o potencjalnej partii, której miałby sprzyjać o. Tadeusz Rydzyk. Do Ruchu Prawdziwa Europa (bo tak miałoby się nazywać ugrupowanie) przejść mieliby kojarzeni z Radiem Maryja politycy PiS, m.in. były minister środowiska Jan Szyszko i posłanka Anna Sobecka.

Tymczasem jak informuje Wirtualna Polska, dzisiaj warszawski sąd okręgowy ponownie zwrócił wniosek o rejestrację nowej partii. Za tą decyzją stoją "powody formalne".

Sam prof. Piotrowski nie poddaje się i zapowiada dalsze działania w celu rejestracji ugrupowania. "Złożymy kolejny, poprawiony wniosek" – zapewnia polityk, dodając, że zastosuje się do wskazań sądu, a wniosek będzie poprawiany "aż do skutku".

Na czym polegał błędy "formalne"? W rozmowie z wp.pl Sylwia Urbańska, rzecznik prasowy ds. cywilnych Sądu Okręgowego w Warszawie, przekazała, że sprawa sprowadza się do sprecyzowania zapisów statutu dotyczących zasad reprezentowania partii na zewnątrz. – Dokładnego określenia kompetencji organów partii, zgodnie z wymogiem art. 9 ust. 1 pkt 4 ustawy o partiach politycznych i złożenia poprawionej wersji statutu – w terminie 1 miesiąca, pod rygorem odmowy rejestracji – przekazała Urbańska.

Wniosek ponownie odrzucony

Przypomnijmy, że kilka tygodni temu sąd już odrzucił wniosek o rejestrację partii prof. Piotrowskiego.

– Zostało wydana zarządzenie, w którym wezwano wnioskodawcę do usunięcia niespójności w zakresie postanowień statutu – poinformowała wówczas Urbańska.

W sprawie wypowiedziało się już kilku polityków Prawa i Sprawiedliwości, w tym były Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz i marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Do planów powołania nowej prawicowej partii politycznej odniosła się na czwartkowej konferencji prasowej także rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek. – To nie jest partia ojca dyrektora. Wiele osób to dementowało – podkreśliła. – Każdy ma prawo do tworzenia inicjatywy, taką jaką jest partia polityczna, natomiast sukcesem na prawicy jest jedność i każdy, kto buduje nową inicjatywę, tę jedność zaburza. Być może tutaj rolę grają osobiste ambicje. Jak będzie, zobaczymy – dodała wicemarszałek Sejmu.