Działacze ProLife z mocnym transparentem na pogrzebie prof. Dębskiego

Dziś o godz. 12 rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe prof. Romualda Dębskiego. Pożegnał go tłum ludzi, wypełniając po brzegi Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP w Warszawie. Pod kościołem pojawili się również przeciwnicy zmarłego niedawno lekarza. Działacze ProLife mieli ze sobą transparent ze zdjęciem martwego płodu i fragmentem Pisma Świętego: "Wszystko co uczyniliście jednemu z tych moich braci najmniejszych, mnieście uczynili", manifestując w ten sposób swój sprzeciw wobec podejścia prof. Dębskiego do kwestii aborcji.

Pogrzeb prof. Dębskiego odbył się na warszawskich Powązkach Wojskowych.

Wcześniej prezes Fundacji Pro-Prawo do Życia Mariusz Dzierżawski sugerował, że prof. Romuald Dębski nie powinien mieć katolickiego pogrzebu, wysłał w tej sprawie zapytanie do Archidiecezji Warszawskiej. "Władze zadecydowały, że odbędzie się katolicki pogrzeb prof. Dębskiego" - poinformował w odpowiedzi ks. Przemysław Śliwiński, rzecznik Archidiecezji Warszawskiej.

Prof. Romuald Dębski był szefem Kliniki Położnictwa i Ginekologii Szpitala Bielańskiego w Warszawie. Zmarł 22 grudnia 2018 roku w wieku 62 lat.