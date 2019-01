Dyrektor PISM u Warzechy: Nasza sytuacja jest zdecydowanie lepsza niż II RP

– Świat, w którym żyjemy jest niewątpliwie lepszy niż ten, z którym mieliśmy do czynienia te 100 czy 80 lat temu. Jest bezpieczniejszy. Nie oznacza to jednak, że jest bezpieczny – mówił Sławomir Dębski, dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w rozmowie z publicystą "Do Rzeczy" Łukaszem Warzechą.

Goszcząc w programie Warzechy "Dziura w całym", Sławomir Dębski stwierdził, że po upadku ZSRR na Zachodzie zapanowało przekonanie o "końcu historii" oraz poczucie bezpieczeństwa. Było to jednak złudne wrażenie. Dyrektor PISM podkreślił, że jakkolwiek Polska cały czas powinna być świadoma czyhających zagrożeń, to nie powinna popadać w czarnowidztwo. – Żadne z państw z którym sąsiadujemy nie zgłasza programu rewizji granic. Poza Rosją. Rosja w stosunku do Ukrainy i Białorusi może być podejrzewana o próbę prowadzenia polityki zmierzającej do rewizji granic. Rosja jest głównym czynnikiem destabilizującym europejski konsensus – mówił Sławomir Dębski. Szef PISM stwierdził, że polityka międzynarodowa powinna polegać na dążeniu do zapewniania bezpieczeństwa, ale podkreślił, że należy mieć świadomość, że nigdy nie uda się takiego pełnego, całkowitego bezpieczeństwa zapewnić. Cały program można odsłuchać poniżej: Czytaj także:

